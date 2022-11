Bayern Monaco, Pavard in uscita: piace a Barcellona e Real Madrid

Benjamin Pavard, difensore del Bayern Monaco, potrebbe lasciare il Bayern Monaco a fine stagione a parametro zero

Benjamin Pavard, terzino del Bayern Monaco, potrebbe lasciare il club tedesco a fine stagione. Il suo contratto, infatti, scadrà il 30 giugno del 2023 e per ora non ci sarebbe stata alcuna trattativa per il rinnovo.

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport, sul giocatore ci sarebbero Real Madrid e Barcellona.