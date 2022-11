Bayern Monaco, Pavard: «Non sono contrario a un nuovo progetto. Forse ora è il momento»

Benjamin Pavard, difensore del Bayern Monaco, ha parlato di una possibile partenza all’estero. Le sue dichiarazioni

PAROLE – «Sono sette anni che sono in Germania, ho vinto tutto con il club. Non sono contrario a un nuovo progetto. Forse ora è il momento: perché non scoprire un nuovo Paese, una nuova cultura? Ma il progetto sportivo deve essere interessante».