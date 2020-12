Karl-Heinze Rummenigge, amministratore delegato del Bayern Monaco, ha parlato ai microfoni di Rai Sport: le sue dichiarazioni

CORONAVIRUS – «Il calcio sta già cambiando. Il danno societario non permette alle società di spendere come in passato e anche i salari secondo me in futuro andranno giù».

PERDITE SENZA TIFOSI – «Ogni gara senza pubblico perdiamo circa 4 milioni di euro».

CALCIOMERCATO – «I prezzi dei cartellini e i salari erano arrivati a una misura troppo esagerata, magari dopo questa crisi spenderemo di meno».

MOMENTO PIU’ BELLO DEL 2020 – «Quando abbiamo alzato la Champions, è stata una gioia eccezionale».

LAZIO IN CHAMPIONS LEAGUE – «Quello che non mi piace è che la Lazio viene sottovalutata, hanno vinto col Borussia Dortmund in casa e hanno pareggiato in trasferta: non sono certo risultati ottenuti contro una squadra qualsiasi, il Dortmund è la squadra che negli ultimi anni è sempre arrivata seconda in Germania».