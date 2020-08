Bayern Monaco, Rummenigge: «In Champions mi piace l’eliminazione diretta»

Karl Heinz Rummenigge ha parlato positivamente del nuovo format della Champions League

Domani prenderanno il via le Finale Eight di Champions League a Lisbona. Le partite saranno a eliminazione diretta, una formula che piace al presidente del Bayern Monaco Karl Heinz Rummenigge che, in una intervista a Kicker, si è detto favorevole a questo format anche per il futuro.

«Una riforma ci sarà. La modalità di questa finale a otto avrà effetti clamorosi sui tifosi. In una sfida andata e ritorno, vince sempre la più forte. Ma in 90′ può succedere di tutto, c’è più thrilling. Dovremo tener conto di questa formula, del fatto che il pubblico non cade dalla sedia per la fase a gironi, e che se bisogna incrementare qualcosa e’ proprio l’eliminazione diretta».