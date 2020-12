Bayern Monaco, Salihamidzic: «Lazio scomoda. L’abbiamo studiata»

Hasan Salihamidzic, dirigente del Bayern Monaco, ha commentato i sorteggi di Champions League: agli ottavi ci sarà la Lazio

Hasan Salihamidzic, dirigente del Bayern Monaco, ha commentato i sorteggi di Champions League. Agli ottavi ci sarà la Lazio.

«È un avversario che abbiamo studiato durante la fase a girone contro il Borussia Dortmund. Attenzione, la Lazio è un avversario scomodo come tutte le squadre italiane, ma noi ci prepareremo sicuramente bene per la doppia sfida. L’andata in trasferta? Sempre bello andare a Roma».