Bayern Monaco, Thiago Alcantara: «Non ho detto a nessuno che vado via»

Thiago Alcantara, centrocampista spagnolo in forza al Bayern Monaco, ha parlato del proprio futuro in conferenza stampa. Il giocatore sembrava ormai prossimo a lasciare il club bavarese. Ecco le sue dichiarazioni dal ritiro con la Spagna:

«Non ho detto a nessuno che vado via. Ogni anno vengo associato a un club differente. Per me il futuro è la partita di domani (contro l’Ucraina, ndr) e non ho altro da dire, né mi interessa».