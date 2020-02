Bayern, Rummenigge: «Guardiola voleva mettere Neuer a centrocampo»

Clamoroso aneddoto rivelato da Rummenigge riguardo all’esperienza di Pep Guardiola sulla panchina del Bayern Monaco: il nuovo ruolo di Neuer

Sorprendente retroscena, quello raccontato da Karl-Heinz Rummenigge, amministratore delegato del Bayern Monaco, a proposito di Pep Guardiola.

Il tecnico catalano aveva cercato di far giocare una gara ufficiale di campionato a Manuel Neuer nelle inedite vesti di centrocampista. A riportarlo è la rivista ufficiale del club bavarese. Il dirigente riuscì a dissuadere l’allenatore dal compiere il singolare esperimento, spiegandogli che il gesto sarebbe stato interpretato come un atto di arroganza del Bayern Monaco. Guardiola, dal canto proprio, aveva già vinto il titolo di Bundesliga in quell’occasione.