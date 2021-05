Beckham entrerà nella Hall of Fame della Premier League: i dettagli

David Beckham entrerà nella Hall of Fame della Premier League: giusto riconoscimento per l’ex centrocampista

David Beckham, entrerà a far parte della Hall of Fame della Premier League. Giusto riconoscimento per un campione che ha scritto pagine indelebili della storia del calcio, sia con la Nazionale inglese che con le maglie di Manchester United e Real Madrid.

Queste le sue parole: «È un onore essere inserito nella Hall of Fame della Premier League insieme a questi grandi calciatori che hanno fatto la storia del campionato inglese. La Premier League ha rappresentato una parte molto importante della mia carriera e della mia vita e sono felice di essere considerato al pari di queste queste icone con cui ho giocato, affrontato e allo stesso tempo ammirato»