Begovic: «Ibra l’avversario più forte, ecco chi sono i 5 migliori portieri al mondo»

Asmir Begovic ha parlato sui social del Milan rispondendo alle tantissime domande dei tifosi rossoneri. Le sue parole

Asmir Begovic, secondo portiere del Milan in prestito dal Bournemouth, ha parlato sui social rossoneri rispondendo alle tantissime domande dei tifosi. Le sue parole.

AVVERSARIO PIÙ FORTE – «Ho affrontato un sacco di giocatori forti, probabilmente Ibra è uno dei più forti. Dal punto di vista fisico è sicuramente uno dei più forti contro cui ho giocato».

MIGLIORI PORTIERI – «Una domanda difficile, ci sono un sacco di ottimi portieri. Magari ne escluderò qualcuno, ma dico Ter Stegen, Oblak, Donnarumma, Neuer e Courtois».

TORNARE IN CAMPO – «Tutti saranno contenti quando si riprenderà a giocare, anche senza tifosi. Dopo una lunga pausa a tutti manca moltissimo il calcio, sarà bello anche solo tornare alla normalità e giocare di nuovo con i miei compagni di squadra».

DEBUTTO – «È stato fantastico, è stato un grande orgoglio per me giocare e fare il mio debutto con il Milan. È stata una partita difficile e con un po’ di fortuna avremmo potuto vincere ma per me è stato un grande onore debuttare in quella partita, non la dimenticherò mai».