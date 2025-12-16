Belghali Juventus, il terzino del Verona è un obiettivo dei bianconeri? Una pista da seguire, ma non una trattativa semplice. Le ultime

Belghali Juventus, il terzino del Verona potrebbe rappresentare una soluzione per i bianconeri magari già direttamente a gennaio

La Serie A ha trovato un nuovo protagonista sulla fascia destra e il suo nome è ormai sulla bocca di tutti: Rafik Belghali. Il terzino classe 2002, algerino con cittadinanza belga, è una delle grandi rivelazioni della prima parte di stagione con la maglia dell’Hellas Verona. In poche settimane Belghali è passato da scommessa di mercato a uomo copertina, attirando l’attenzione delle big e facendo nascere con forza il tema Belghali Juventus in ottica calciomercato.

Arrivato a Verona per una cifra contenuta, circa 1,5 milioni di euro più bonus, Belghali ha saputo imporsi grazie a prestazioni costanti, personalità e una spinta offensiva che lo rendono uno dei laterali più interessanti del campionato. Come riportato dall’esperto Alfredo Pedullà, la sua valutazione è letteralmente decollata: oggi il cartellino del giocatore vale intorno ai 15 milioni di euro. Un aumento esponenziale che certifica l’ennesima mossa azzeccata della dirigenza scaligera.

Belghali Juventus: la corsa è aperta

Le prestazioni di Belghali non sono passate inosservate e hanno acceso una vera e propria corsa a tre tra i top club italiani. Il dossier Belghali Juventus è particolarmente caldo: i bianconeri seguono con grande attenzione il laterale del Verona, ritenuto un profilo ideale per il futuro grazie a corsa, tecnica e duttilità tattica. La Juventus, da sempre attenta ai giovani emergenti della Serie A, vede in Belghali un possibile rinforzo strategico per la fascia destra già a partire da gennaio.

Non c’è però solo la Juve. Anche l’Inter ha messo gli occhi su Belghali, soprattutto dopo il grave infortunio di Denzel Dumfries. Marotta si era già informato in passato, ma ora la necessità di trovare un sostituto rende l’operazione più concreta. Attenzione anche alla Roma, che nonostante la presenza di Wesley sulla corsia laterale apprezza molto il profilo di Belghali e ha già avviato i contatti con il Verona, sfruttando i dialoghi aperti per altre trattative come quelle legate a Giovane e Baldanzi.

Il nodo Coppa d’Africa e la strategia del Verona

Strappare Belghali a gennaio, però, non sarà semplice. L’Hellas Verona vorrebbe trattenerlo almeno fino a giugno per centrare l’obiettivo salvezza. Inoltre pesa il fattore Coppa d’Africa: Belghali è stato convocato dall’Algeria e potrebbe essere assente per diverse settimane nel pieno dell’inverno. Nonostante ciò, il tema Belghali Juventus resta centrale: l’asta è solo all’inizio e tutto dipenderà dalla forza delle offerte che arriveranno sul tavolo del Verona.