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Belgio, i convocati del ct Rudi Garcia per le sfide contro Stati Uniti e Messico: le decisioni su De Bruyne e Lukaku e gli altri ‘italiani’

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 ora ago

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De Bruyne

Belgio, la lista di Garcia per le amichevoli con USA e Messico: decisioni su De Bruyne, Lukaku e i sei dalla Serie A

Il Belgio, già qualificato al Mondiale 2026, sfrutterà la sosta per disputare due amichevoli di prestigio contro due delle nazioni ospitanti: Stati Uniti e Messico, in programma rispettivamente il 28 marzo e l’1 aprile. Due test utili per misurare la condizione della squadra e affinare i meccanismi in vista della fase finale del torneo.

Per il doppio impegno il CT Rudi Garcia ha diramato la lista dei convocati, nella quale spicca la presenza di cinque giocatori provenienti dalla Serie A, segnale del crescente peso del campionato italiano all’interno della rosa belga.

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LA LISTA COMPLETA

PortieriSenne Lammens, Matz Sels, Maarten Vandevoordt.

DifensoriTimothy Castagne, Zeno Debast, Maxim De Cuyper, Koni De Winter, Brandon Mechele, Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Joaquin Seys, Arthur Theate.

CentrocampistiKevin De Bruyne, Nathan De Cat, Amadou Onana, Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Axel Witsel.

AttaccantiCharles De Ketelaere, Jeremy Doku, Mika Godts, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Lois Openda, Alexis Saelemaekers, Lucas Stassin, Leandro Trossard

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