Belotti: «Contro la SPAL abbiamo tutto da perdere, loro saranno spensierati»

Andrea Belotti, capitano del Toro, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita del match contro la Spal. Queste le parole dell’attaccante raccolte da Toronews.net.

«Sappiamo che non sarà una partita facile. Abbiamo noi tutto da perdere e loro no. Loro giocheranno spensierati perché il loro campionato è deciso e noi dobbiamo essere convinti per portare a casa la vittoria per salvarci. È stata una stagione molto particolare. Ha influito essere partiti presto con i preliminari che non ci ha permesso di fare una preparazione per gestire un intero campionato. Parte delle colpe è di noi giocatori che scendiamo in campo. Fa male vedere il Toro in questa posizione. Un pensiero oggi va a Vatta, cercheremo di fare tutto il possibile per onorarlo».