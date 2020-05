Belotti Fiorentina: Commisso pensa al grande colpo in attacco

La Fiorentina è scatenata e potrebbe puntare tutto sul Gallo Belotti in vista della prossima stagione

La Fiorentina, nonostante l’acquisto di Cutrone a gennaio e la presenza di Vlahovic in rosa, pensa a un grande colpo in attacco per la prossima stagione. Secondo Tuttomercatoweb, i viola hanno messo nel mirino Andrea Belotti del Torino, che piace al Napoli intanto tratta il rinnovo di contratto con il Toro.

Le parti al momento sono lontane e così il Gallo ha iniziato a guardarsi attorno. Cutrone non è certo della conferma, Iachini ha già lavorato a Palermo con Belotti. La Fiorentina di Commisso punta forte sul Gallo.