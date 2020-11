Belotti ha portato in vantaggio l’Italia nell’ultima giornata di Nations League contro la Bosnia: un anno dopo l’ultima volta – VIDEO

Andrea Belotti ha portato in vantaggio l’Italia al 22′ della sfida contro la Bosnia, valevole per la sesta giornata della fase a gironi di Nations League. Esattamente un anno dopo l’ultima volta in azzurro.

Era il 15 novembre 2019, la nazionale di Roberto Mancini vinceva 3-0 durante le qualificazioni all’Europeo.