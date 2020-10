Belotti senza limiti: segna a raffica e mette Graziani nel mirino

Andrea Belotti sta segnando a raffica, più della sua stagione da record: il capitano granata mette nel mirino Graziani

L’unica notizia positiva in questo inizio di stagione del Toro ha un nome e un cognome: Andrea Belotti. Cinque reti nelle prime quattro giornate, esattamente come nella stagione 2016-17, quella del suo primato granata di ventisei gol, ma addirittura meglio come distribuzione dei bersagli.

Il capitano del Toro ha messo nel mirino i gemelli del gol Pulici-Graziani per diventare il miglior marcatore della storia granata. Il primo è saldamente al comando con 134 reti mentre il secondo si fermò a quota 97, Andrea adesso è salito a 84: gliene mancano tredici. Ciccio e Puliciclone, manco a dirlo, sono stati gli ultimi due giocatori granata capaci di rea- lizzare 5 gol nelle prime 4 giornate del campionato di A.