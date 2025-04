Fiorentina, Beltran non fa rimpiangere Kean e trova un gol da tre punti – le pagelle

Fiorentina, le pagelle di Lucas Beltran nella vittoria contro il Cagliari: l’argentino torna al gol in Serie A dopo 3 mesi e non fa rimpiangere Kean

Lucas Beltran torna al gol – l’ultimo a marzo contro il Panathinaikos ad Atene in Conference League, in Serie A a gennaio contro la Lazio – e regala i tre punti alla Fiorentina. Contro il Cagliari l’argentino non fa rimpiangere Moise Kean con il suo stacco di testa. Di seguito le sue pagelle.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – «Premiamo il gol vittoria. Si sbatte, ha una chance di testa e si fa trovare pronto. Un suo gol in A mancava da fine gennaio».

CORRIERE DELLO SPORT 7 – «Agile, svelto, sempre in movimento. Arretra e riparte. E segna il 2-1».

TUTTOSPORT 7 – «Segna la rete che vale tre punti e non fa rimpiangere Kean».