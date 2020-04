Benatia conferma: «Il Psg vuole Pjanic ma se dipendesse da lui rimarrebbe alla Juve»

Medhi Benatia ha parlato a Tuttosport di Miralem Pjanic e del corteggiamento del Psg nei confronti del bosniaco

Sulle pagine di Tuttosport Medhi Benatia ha parlato del suo grande amico Miralem Pjanic. Queste le parole del difensore circa l’interessamento del Psg per il bosniaco.

PSG – «Ha ancora tre anni di contratto e alla Juve sta bene. E’ vero che a ogni mercato ha la possibilità di andare via: c’è il PSG interessato a lui, prima ancora lo ha cercato il Real ma, alla fine, lui ha prolungato con il club bianconero. Ha prevalso il suo amore per la Juve, dove sente la fiducia: nello spogliatoio è uno dei senatori, sa farsi ascoltare e rispettare. Poi, lo sappiamo, le situazioni possono cambiare, il club può decidere di cederlo. Ma se dipende dal giocatore, resta a Torino: a me non ha mai detto di voler cambiare aria, anzi. Con la Juve ha cambiato mentalità: adesso gioca per vincere, sempre».