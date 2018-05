La Juventus potrebbe lasciar andare Medhi Benatia a fine stagione. Il marocchino potrebbe essere rimpiazzato da Godin o Gimenez. Piacciono anche De Ligt e Alderweireld

Movimenti in difesa per la Juventus. Il club bianconero potrebbe cedere Medhi Benatia, in crisi nelle ultime settimane. Il centrale marocchino ha disputato una grandissima stagione, probabilmente una delle migliori della sua carriera, ma è mancato nei momenti decisivi: suo il fallo da rigore us Vazquez nei minuti finali di Real-Juve (a sua discolpa va detto che ha provato a porre rimedio a un errore di Alex Sandro, che non è salito per il fuorigioco), sua la mancata marcatura su Koulibaly in Juve-Napoli 0-1. Il difensore piace al Marsiglia di Rudi Garcia e la Juve ha iniziato a guardarsi attorno.

I bianconeri avranno Mattia Caldara, ora in prestito all’Atalanta, ma potrebbero ingaggiare un altro centrale importante. Secondo Tuttosport, la Juventus, in caso di partenza di Benatia, è pronta a riaccendere i fati su Diego Godin dell’Atletico Madrid e su José Gimenez, sempre dei Colchoneros. I bianconeri valutano anche piste alternative per la difesa e seguono il classe ’99, gioiellino dell’Ajax nel mirino di Barcellona e Manchester United, Matthijs de Ligt, e anche Toby Alderweireld, centrale in uscita dal Tottenham.