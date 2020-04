Benatia: «Via dalla Juve per Allegri: mi ha preso in giro»

Il difensore, ex Juventus, ha svelto i motivi dell’addio al club bianconero. Ecco le parole di Benatia su Max Allegri

Medhi Benatia, difensore dell’Al-Duhail, ex calciatore della Juventus, ha rilasciato un’intervista a Goal.com, parlando dell’addio ai bianconeri. Ecco le sue dichiarazioni.

LEGGI LE PAROLE INTEGRALI SU JUVENTUS NEWS 24

L’ADDIO ALLA JUVE – «Allegri è un grande allenatore ed è una grande persona. Non avevo problemi né con lui né con nessun altro. Ma mi ha fatto delle promesse che non ha mantenuto. In ritiro, negli States, il mister mi disse che sarei partito titolare con Chiellini. E che Bonucci avrebbe dovuto guadagnarsi il posto. Leo è un campione, però era previsto che iniziassi io e, magari, al primo errore avrebbe potuto giocare un altro al mio posto. Com’è giusto che fosse. Le cose, in quel momento, andavano piuttosto bene. Avevo realizzato una doppietta in finale di Coppa Italia e stavamo parlando di rinnovo contrattuale. Dopodiché, mi sono ritrovato a fare 4 panchine senza giocare nemmeno un minuto. Allora, evidentemente, Allegri mi aveva preso in giro; ho iniziato a perdere la testa e gli ho detto che non avrei mai più giocato alla Juve finché sarebbe stato lui l’allenatore. Ma con la società ho un rapporto straordinario, ancora adesso ci sentiamo e sono felice di aver potuto lavorare con queste persone. Perché è il massimo a cui si possa ambire».