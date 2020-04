Benevento, Caldirola: «Sogno la Serie A. Quando marcherò Ronaldo…»

Luca Caldirola guarda alla Serie A: ecco le parole del difensore del Benevento relative alla sua carriera e ad un sogno

Luca Caldirola rivela i suoi sogni a OttoPagine.it. Ecco le parole del difensore del Benevento sull’approdo in Serie A.

CALDIROLA – «Sin da bambino ho sognato di giocare in massima serie. Certo, ho maturato delle esperienze in Bundesliga, ma giocare in Italia sarebbe totalmente diverso e non vedo l’ora che arrivi questo momento, anche perché lo reputo un riscatto dopo quanto vissuto in Germania. Dovrò marcare Cristiano Ronaldo? Beh, se si avvicina rischia di farsi male. A parte gli scherzi troveremo il modo di fermare anche lui».