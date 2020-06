Benevento, il d.s. Foggia: «Seguiamo Zarate, ci conosciamo da tanto»

Pasquale Foggia, direttore sportivo del Benevento, ha parlato della possibilità di acquistare Mauro Zarate

Il Benevento vola in campionato e la promozione in Serie A per la squadra di Filippo Inzaghi è ormai a un passo. Per la massima serie, serviranno dei calciatori di livello e il club campano avrebbe messo gli occhi su Mauro Zarate. A confermarlo, il d.s. Pasquale Foggia ai microfoni di Ottogol.

FOGGIA SULL’OBIETTIVO ZARATE – «Io e Mauro abbiamo vissuto tre anni insieme, lo conosco da tanto. Abbiamo un rapporto personale importante. È uno di quei nomi che tutti vorrebbero e che alzano di molto il livello della squadra. Vediamo».

SU CARRASCAL – «È un talento puro, una mezzala moderna di grande qualità. Può ricoprire il ruolo di esterno nell’attacco a tre. È un calciatore alla Luis Alberto, può muoversi tra le linee con una tecnica di base incredibile. Non a caso gioca nel River Plate».