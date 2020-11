Dopo il punto ottenuto contro la Juventus, Improta, giocatore del Benevento, ha commentato la sfida. Le sue parole

Il Benevento ferma la Juventus sul pari. Improta, giocatore giallorosso, ha parlato ai microfoni di OttoChannel.

«Sono quelle serate che aiutano ad acquisire morale e autostima. Dobbiamo lavorare su noi stessi, siamo un gran gruppo e nessuno ha tirato indietro la gamba, nemmeno quando ci sono stati degli infortuni. Per quanto mi riguarda sono felice di essere a disposizione di Inzaghi, mi adatto in qualunque ruolo e sono contento che la società e lo staff tecnico apprezzino la mia duttilità. Cerco di dare il massimo, voglio continuare così senza mollare nulla. Ne parlavamo nello spogliatoio: se ora, dopo aver conquistato 4 punti contro Fiorentina e Juventus, abbassiamo la guardia… Rischiamo di retrocedere. Ci sono tante squadre superiori a noi, a volte il 100% potrebbe non bastare».