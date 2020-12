Benevento, Insigne si racconta: «Io e Lorenzo ci ispiriamo a Del Piero»

Roberto Insigne si è raccontato in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, dove ha parlato anche dell’idolo suo e del fratello Lorenzo

SERIE A – «Ci siamo adeguati in fretta per fortuna. La differenza tra A e B è enorme, serve più tecnica e più velocità. Siamo soddisfatti della partenza, abbiamo dimostrato di poter stare in questa categoria. Gran parte della rosa sono quelli dell’ultima stagione. E così i principi non sono mutati, anche perché riteniamo che la strada del gioco sia quella giusta. Nessuno ti regala nulla, bisogna meritarsi ogni punto».

INZAGHI – «Non pensavo che fosse così bravo. A distanza ti fai delle idee sbagliate, bisognerebbe sempre aspettare prima di giudicare. Pensavo che il nome gli avesse dato una spinta per iniziare la carriera in panchina e invece è bravissimo e si è meritato la Serie A. Fin dal suo primo discorso in ritiro ho capito perché allena: è semplice, vive per questo. Se vai al campo alle 8 del mattino, alle 14 o dopo cena lo trovi lì con il suo staff. E poi ha il pregio di conoscere e capire il calcio».

LORENZO – «Abbiamo lo stesso idolo: Del Piero. Ale ha ispirato entrambi. Anche se adesso io, che sono un po’ più giovane, ho Lorenzo come modello».