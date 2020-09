Benevento, Inzaghi: «Ionita straordinario, Glik sta recuperando»

L’allenatore del Benevento ha parlato dei nuovi acquisti e degli obiettivi stagionali

Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento, ha parlato ai microfoni di Ottochannel dei nuovi acquisti e degli obiettivi in casa giallorossa.

NUOVI ACQUISTI – «Sono tutti ottimi giocatori. Glik ha dovuto faticare un po’ in più, essendo stato fermo da febbraio, ma si è rimboccato le maniche e ha recuperato in fretta. Ionita è un calciatore straordinario, con grande temperamento e già pronto fisicamente ad affrontare la nuova stagione. Foulon non lo conoscevo, ma posso dirvi che è un ragazzo sveglio che ci darà grandi soddisfazioni, di sicuro è una scoperta».

OBIETTIVI – «La salvezza sarà il nostro scudetto. Cercheremo di raggiungerla in tutti i modi. Il presidente e l’intera società stanno facendo grandi sacrifici, noi dobbiamo solo essere orgogliosi di una dirigenza simile perché stanno raggiungendo accordi con giocatori che una volta a Benevento ci saremmo sognati. Adesso, invece, tutti vogliono far parte di questo gruppo perché ciò che è stato l’anno scorso è sotto gli occhi di tutti. Noi vogliamo calciatori volenterosi di far bene e determinati. Dobbiamo mettere da parte tutti i record raggiunti la scorsa stagione, che ovviamente resteranno nel cuore e nella storia del calcio, e voltare pagina per poter andare avanti perché la A necessita di un approccio totalmente diverso».