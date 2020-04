Benevento, Inzaghi: «Se si riprendesse nessun problema per la Serie A»

Filippo Inzaghi, allenatore del Bevenento, parla della possibile ripresa dei campionati. Ecco le parole del tecnico

Filippo Inzaghi, in diretta Instagram con Pierluigi Pardo, ha parlato della possibile ripresa dei campionati e della situazione del Benevento. Ecco le parole del tecnico sui sanniti e sulla Serie B.

«Con tutti i punti di vantaggio che abbiamo in classifica con il Benevento, qualora si riprendesse non ci saranno problemi per la promozione: i ragazzi hanno vinto 21 partite su 28, qualsiasi di straordinario, sono delle persone incredibili».