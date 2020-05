Benevento, Inzaghi: «Vogliamo giocare ma se non si riprendesse saremo comunque in A»

Il tecnico del Benevento, Filippo Inzaghi, ha parlato nel corso di una diretta Instagram su Ottochannel. Le sue parole

RIPRESA – «E’ chiaro che se ci sono le giuste condizioni debba avvenire, ma il calcio non è solo la Serie A: questo sport è formato da tutti coloro che ci lavorano e collaborano. Ci saranno tante società in Lega Pro e nei Dilettanti che scompariranno. Sembra che si voglia mettere la gente contro il calcio. Noi vogliamo giocare, ma se dovessero decidere di sospendere in maniera definitiva saremo ugualmente in serie A. Nessuno ha mai messo in discussione questo, siamo al di sopra di tutto».