Benevento Napoli, Lorenzo e Roberto Insigne in gol: prima volta che accade in Serie A?

Botta e risposta tra Lorenzo e Roberto Insigne in Benevento-Napoli: è la prima volta che accade in Serie A?

Botta e risposta tra fratelli. Loro erano gli uomini più attesi di Benevento-Napoli e non hanno deluso. Lorenzo e Roberto Insigne sono andati entrambi in gol ed è la seconda volta che due fratelli segnano nella stessa partita in Serie A. I primi furono Istvan e Ferenc Nyers in Inter-Lazio del 4 dicembre 1949.

In Italia era già accaduto nel 2018 ai fratelli Matteo e Federico Ricci in Spezia-Benevento, ma era serie B. Mentre all’estero è capitato in Premier League, che ha visto i fratelli Ayew protagonisti, André per lo Swansea e Jordan per l’Aston Villa.