Benevento, trovato l’accordo con Glik. Vicino quello col Monaco

Il Benevento, neo promosso in Serie A, sarebbe vicino all’acquisto di Kamil Glik

Conquistata la promozione in Serie A, il Benevento è intenzionato a rimanerci a lungo e per farlo è pronto a mettere in piedi un mercato stellare. Secondo quanto riportato da Tuttosport, sarebbe in via di definizione l’acquisto di Kamil Glik; esperto difensore del Monaco ed ex capitano del Torino.

Il club campano avrebbe già definito l’accordo col centrale polacco e sarebbe vicino a chiudere anche la trattativa con il Monaco. Nelle prossime ore potrebbe già arrivare la fumata bianca per l’affare.