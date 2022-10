Benfica Juve, clamoroso al Da Luz: non ci sarà la Gol Line Technology

Benfica Juve, clamoroso al Da Luz di Lisbona per il match in programma questa sera: non ci sarà la Gol Line Technology

Benfica Juve, quinta giornata dei giorni di Champions, si giocherà senza goal line technology a causa di alcuni problemi tecnici riscontrati allo stadio Da Luz.

A riportare la notizia è il collega Marco Guidi di Gazzetta.it via Twitter. Non è la prima volta che questa situazione si registra in una partita di questa edizione della coppa dalle grandi orecchie.