Benfica Napoli, l’ammissione di Conte: «Poche energie a causa delle diverse partite. Lukaku? Ecco quando rientrerà a disposizione

Nel post partita di Benfica Napoli Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Sky Sport analizzando la prestazione dei suoi giocatori.

PARTITA – «Oggi non eravamo brillanti. Il Benfica aveva giocato venerdì e noi domenica. Sapevamo che qualcosa la potevano pagare e così è stato. Ai ragazzi, comunque, non devo rimproverare molto. Hanno dato tutto».

LUKAKU – «Nessuna convocazione per Udine. Deve ancora riprendere ad allenarsi con la squadra, non so come possiamo portarlo».

CHAMPIONS LEAGUE – «Abbiamo avuto poche energie. A livello mentale abbiamo fatto molta fatica a leggere situazioni e anche nelle giocate. Speriamo di recuperare il prima possibile Lobotka e Gutierrez».