Benitez: «Quando ero al Napoli Juve intrattabile, ora ha allentato». Così il tecnico sul cammino dei bianconeri in questa stagione

Rafa Benitez è stato intervistato dal Corriere dello Sport.

INTER-NAPOLI – «All’Inter rimasi poco, erano reduci dal Triplete e non mi fu permesso di allungare quell’avventura nonostante avessimo vinto Supercoppa italiana e Coppa del Mondo per club. Nel biennio di Napoli, invece, fummo in grado di attirare l’attenzione di calciatori di qualità e spessore. Con quella Juventus, «intrattabile» in campionato, fummo capaci di vincere Coppa Italia e Supercoppa a Doha. Vanno riconosciuti a De Laurentiis enormi meriti: i suoi sforzi economici servirono per compiere un balzo decisivo verso l’internazionalizzazione del club. Per la Storia e per i costi affrontati le pressioni saranno dell’Inter, che vorrebbe vincere in questa stagione nella quale la Juve dà l’impressione – ma è solo un’impressione – di avere allentato».

SCUDETTO – «Il Milan ha tanti meriti, stanno facendo bene pure Sassuolo e Roma: io non possiedo la verità, ma immagino che alla fine diventi una sfida tra Inter, Juve e Napoli. Il Covid ha stravolto le abitudini, ha ridotto e quasi cancellato il ritiro pre-campionato. I valori emergeranno alla distanza e la Juve che ha optato per un allenatore debuttante, dunque senza esperienza in panchina, verrà fuori. Pirlo conosce il calcio e farà bene in un club che saprà aiutarlo pazientemente per arrivare al successo».