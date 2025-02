Bennacer si presenta all’OM: «Un sogno essere qui, con De Zerbi ci intendiamo: al Milan non interessava il possesso palla»

Le parole di Bennacer sul prestito dal Milan all’Olympique Marsiglia: «Tifavo OM da ragazzino: qui c’è cura del possesso palla, dai rossoneri no»

Ismael Bennacer si è presentato oggi all’Olympique Marsiglia: il centrocampista algerino, passato in prestito dal Milan, ha parlato in conferenza stampa non mancando una stoccata ai rossoneri. Di seguito le sue parole.

OM – «Ero un tifoso dell’OM da piccolo e per me è un progetto molto interessante sia a livello di società che sportivo. C’erano già stati contatti quest’estate con Benatia, ci ho riflettuto e oggi è successo. Ora non vedo l’ora di indossare questa maglia. Prima dell’estate 2024 invece non c’è stato nessun contatto, quest’estate mi sono concentrato solo sul recupero dall’infortunio. Poi Fonseca era arrivato a Milano con delle idee e contava su di me. Insomma quest’estate era complicato partire e non abbiamo insistito».

DE ZERBI E BENATIA – «De Zerbi mi ha parlato delle sue idee, è un allenatore che ho sempre apprezzato e volevo giocare per lui un giorno nella mia carriera. So di essere un giocatore adatto per lui, grazie alle idee di possesso e gestione della palla. Non è quello che avevo al Milan, lì c’era più strategia e si era meno concentrati sul possesso palla. Per me questa è una cosa importante, la mia scelta si è basata sull’allenatore e su Benatia, un altro importante per il mio arrivo qua».