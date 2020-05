Bentancur: «Sarri mi ha dato fiducia. Contro l’Inter è stata una partita incredibile»

Rodrigo Bentancur, centrocampista della Juve, ha parlato a 360° ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole del bianconero

Rodrigo Bentancur, centrocampista della Juve, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sky delle sensazioni avute durante il suo rientro in campo e di come ha vissuto la quarantena.

INTER – «Credo che la squadra ha messo in campo una voglia di vincere. Quelli che stavano in panchina hanno urlato, sembrava che lo stadio fosse pieno. È stata una partita incredibile».

BUNDESLIGA – «Mi manca un po’ guardare le partite. Sono contento che ricominci un po’ il calcio».

SARRI – «Da quando è arrivato Sarri mi ha dimostrato la sua fiducia e io voglio fare lo stesso quando sono in campo. Penso di averlo fatto, devo ancora migliorare tanto. Mi sento comodo come regista ma mi piace tutto il campo, anche fare la mezzala».

IDOLO – «Da ragazzino guardavo Lampard, Gerrard, che giocavano mezzala. Da regista mi è sempre piaciuto Busquets».

CONDIZIONI – «Credo che la squadra che arriva meglio a livello fisico, mentale e tattico, che ritroverà meglio il gruppo, quella sarà la squadra che arriverà in fondo. Dobbiamo lavorare tantissimo».