Benzema sicuro: «Non cambierei le quattro Champions vinte per un Mondiale»

Karim Benzema ha parlato sul suo canale Youtube rispondendo alle tantissime domande fatte dai fan. Queste le sue parole.

MIGLIOR GIOCATORE CON CUI HO GIOCATO – «È complicato. Ho giocato con giocatori come Cristiano, Kaká, Raúl, ora Ramos … Non posso sceglierne uno».

RUOLO – «Non provo mai a definirmi 9 o non 9, come 10 o 11; Sono un calciatore e cerco di essere il miglior giocatore del mondo».

PALLONE D’ORO – «Se ci penso? Certo, sempre, dalla mia infanzia, ma non è qualcosa che mi fa impazzire ogni giorno. Il termine Pallone d’Oro è sempre presente quando sei un calciatore professionista e quando sei competitivo».

PROSSIMI FENOMENI DEL CALCIO – «Non lo so, perché il calcio corre molto veloce. Il problema è essere costante per tutta la stagione e vincere titoli con la tua squadra. Per aver segnato tre gol in una partita non sei un crack mondiale».

CHAMPIONS PER UN MONDIALE – «Se cambierei le quattro Champions per un Mondiale? No. In alcun modo».

GIOCATORI FAVORITI – «Con quali giocatori mi sarebbe piaciuto giocare? Facile, Ronaldo Nazario e Zidane».