Berardi: «Italia, sono cambiato. L’Europeo un sogno»

Domenico Berardi, esterno offensivo dell’Italia, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del match contro la Moldavia.

PRESTAZIONE – «Non è stata una partita facile per me: era la prima, e sono contento per il gol. Abbiamo fatto un’ottima gara continuando il lavoro di questi mesi. Era importante vincere anche per il ranking, siamo stati bravi. Le giocate le ho rischiate, mi sono venute meno rispetto a Sassuolo, ma spero che col tempo arriveranno anche quelle».

EUROPEO – «È un sogno grandissimo, spero di poterci arrivare: ovviamente passerà dalle prestazioni in campionato, e quando verrò chiamato dovrò farmi trovare pronto. Nell’ultimo anno sono cambiato totalmente: prima cadevo negli errori e nelle reazioni, sono migliorato in quello e si vede in campo».