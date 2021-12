Bereszynski: «Derby? È la più importante di tutto il campionato, stiamo uniti!»

Bartosz Bereszynski, difensore della Sampdoria, ha parlato prima del Derby della Lanterna contro il Genoa: le sue dichiarazioni

Bartosz Bereszynski, difensore della Sampdoria, ha parlato prima del Derby della Lanterna contro il Genoa. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

DERBY GENOA SAMPDORIA – «In questo derby dobbiamo stare più uniti, essere una squadra più unita di prima. Dobbiamo dare tutto. Dare il 100% per tutto quello che è successo. I derby a Genova sono una cosa bellissima, sappiamo quanto la partita è importante per l’aspetto mentale per la classifica. È la più importante di tutto il campionato».