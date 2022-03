Bergomi a sorpresa su Dybala: «Dovrebbe andare al Napoli. Nell’Inter non sarebbe funzionale. All’estero lo vedo al City di Guardiola»

Lo Zio Beppe Bergomi ha parlato ai microfoni di Sky del futuro di Paulo Dybala, che ormai sicuramente sarà lontano dalla Mole. Di seguito le sue dichiarazioni.

DYBALA – «L’ideale per lui sarebbe giocare nel Napoli dietro Osimhen: secondo me sarebbe la sua collocazione ideale. Se consideriamo l’estero, dovrebbe andare da Guardiola al Manchester City, perché è l’unico al mondo che riesce a mettere insieme tanti talenti. Sarebbe perfetto, lui è il più bravo che c’è. Non lo vedo funzionale nell’Inter, può fare la seconda punta con un altro partner in attacco. Oggi avrebbe problemi con chi c’è a disposizione».