Bergomi: «Non mi aspettavo l’Inter prima, per me era favorito il Napoli». Le dichiarazioni dell’ex difensore nerazzurro

Beppe Bergomi, leggenda nerazzurra, a Radio Kiss Kiss ha parlato della posizione in classifica dell’Inter di Simone Inzaghi.

«Io ho messo il Napoli favorito per lo scudetto alla prima giornata, non pensavo di vedere l’Inter lì al primo posto dopo le cessioni. Facendo i complimenti al lavoro di Inzaghi, dico che Spalletti ha tenuto duro nel momento difficile, la squadra è stata straordinaria ed è lì perché non ha mai accampato alibi nonostante i tanti infortuni».