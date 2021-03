Beppe Bergomi parla di Lothar Matthaus nel giorno del sessantesimo compleanno dell’ex Pallone d’Oro tedesco: le sue parole

Beppe Bergomi, intervistato da La Gazzetta dello Sport, parla di Lothar Matthaus nel giorno del 60° compleanno del tedesco.

FUORICLASSE – «Sono sempre un po’ parco nelle parole, quando si parla di campioni, ma su Lothar non c’è dubbio. Lo dico sempre, è il calciatore più forte con cui abbia giocato, indipendentemente dal nostro Ronaldo, che aveva tecnica e velocità. Ma la mentalità di Matthäus era unica».

PRIMO IMPATTO – «Eravamo in ritiro a Varese, hotel datato, senza frigo bar. Quando arrivavano gli stranieri io facevo il giro nelle loro camere di sera per salutarli. Lothar e Brehme erano a letto, stavano studiando italiano: coltello, cucchiaio, termini base. Mi dicono: “Bevi birra?”. E io, stupito: “Come bevi birra?”. Vado in bagno, avevano riempito il lavandino di ghiaccio e birre. Ne abbiamo bevuta una, da buon inizio».

MATTHAUS IN QUESTA INTER – «Dove si vuole, sarebbe il centrocampista ideale. Sarebbe ancora il più forte. Davanti alla difesa? Perfetto. Mezzala? Anche. Come vuole Conte, farebbe 10 gol a campionato. Con un Matthäus l’Inter sarebbe la squadra più forte in assoluto».