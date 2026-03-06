Bergomi ridimensiona l’Inter: «È forte ma non lo è in modo netto rispetto alla concorrenza. Non siamo nei 9 anni dominati dalla Juventus!»

Bergomi, leggenda dell’Inter, ha rilasciato queste dichiarazioni in vista del derby della Madonnina contro il Milan. Cosa ha detto

Beppe Bergomi ha parlato a Libero in vista del derby di Milano, della lotta Scudetto e in generale della stagione dell’Inter. Cosa ha detto.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

IL MILAN E’ LA SQUADRA PIU’ DIFFICILE PER L’INTER – «Per l’Inter, il Milan è la squadra più difficile da battere del campionato. L’Inter attacca, il Milan aspetta e riparte. Se fai un errore può punirti, è successo all’andata, quando l’Inter costruì molto di più, ma vinse il Milan. Quando Pioli provava a giocare uno contro uno, per Inzaghi era più facile. Come contro l’Atalanta di Gasperini, che faceva bene con tutti e poi perdeva con l’Inter».

L’INTER NON E’ NETTAMENTE PIU’ FORTE – «Quando il livello si è alzato, l’Inter ha fatto fatica. Ma in questi anni ha sempre avuto un grande rendimento, non ha mai sbagliato stagione, certamente non l’ha fatto lo scorso anno, anche se non ha vinto nulla. L’Inter è forte, ma non lo è in modo netto rispetto alla concorrenza, come a molti piace raccontare. Non siamo, per capirci, nei 9 anni dominati dalla Juventus».

I MERITI DI CHIVU – «E Chivu un po’ mi ha sorpreso. Al di là della brutta pagina di Champions, quello che sta facendo in campionato non era scontato. Credo che il suo più grande merito sia stato quello di riuscire a entrare velocemente nel cuore dei giocatori, li ha portati tutti subito dalla sua parte e in campo si vede».