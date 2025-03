Bergomi: «Scudetto? Atalanta ancora in lotta, anche se ora è difficile. Nessun ridimensionamento, può crederci per un motivo»

Le parole di Beppe Bergomi, ex difensore e capitano dell’Inter, sulla lotta scudetto in Serie A dopo l’ultima sconfitta dell’Atalanta

Beppe Bergomi ha parlato a La Gazzetta dello Sport della lotta scudetto per l’Atalanta dopo la sconfitta contro l’Inter.

ATALANTA ANCORA IN LOTTA? – «Quando vinci l’Europa League, fortifichi la mentalità di continuare a vincere. Quando fai una striscia di undici vittorie di fila, cominci a pensarci tu e ci pensa anche chi vede, commenta. Quando batti la Juve 4-0 e affronti l’Inter con la possibilità di essere prima, hai diritto di pensare allo scudetto e dai il diritto di pensare che tu lo possa vincere. Possa, non debba: né illusione, né disillusione».

NESSUN RIDIMENSIONAMENTO – «L’Inter non è la Juve, eppure nel primo tempo l’Atalanta ha fatto bene: è andata subito in difficoltà, ma poi ha preso in pugno la partita. L’ho

vista anche più attenta: qualche “uscita” diversa, ha capito quando doveva abbassarsi senza rischiare, non si è mai distratta fino al gol. Non bisogna restare ancorati solo al risultato».

SITUAZIONE ORA – «C’è ancora tempo per tutti, ma l’Inter ha dato una bella spallata, soprattutto per l’aspetto mentale. Contraccolpo? Non è la Juve che perde 4-0 in casa, va a Firenze e ne prende altri tre, da squadra piatta: la squadra di Gasperini ha valori, un senso di appartenenza forte, giocatori con il dna Atalanta. Aggrappata a questo, al suo allenatore e alla sua gente, sono convinto che la Dea possa ripartire».