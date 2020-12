Bergomi omaggia Paolo Rossi: «Era il nostro simbolo»

Giuseppe Bergomi ha voluto ricordare Paolo Rossi nel giorno del suo funerale a Vicenza: le dichiarazioni dell’ex calciatore

«Di quel gruppo vincente Paolo era un simbolo, non solo per quanto è riuscito a fare in campo ma anche fuori. Le sue più grandi doti sono state l’umanità e la disponibilità verso tutti, ma anche la capacità di sorridere. Con lui ho condiviso l’esperienza da commentatori tv nel mondiale 2006 anche qui era un esempio per la moderazione nei commenti».