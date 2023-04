Bergomi: «Troppe situazioni extra campo non stanno agevolando il gruppo Inter»

Giuseppe Bergomi, ex giocatore dell’Inter e opinionista Sky, ha parlato del momento dei nerazzurri e di alcuni casi dei giocatori

«Svoltare è possibile ma tutto il gruppo deve compattarsi e giocare per la squadra. Bisogna parlarsi e avere il coraggio di guardarsi in faccia e tirare fuori quello che non va. Troppe questioni aperte che non hanno giocato alla squadra. Skriniar, Dumfries e Brozovic solo alcuni di essi. Ora è più importante la partita contro la Salernitana rispetto a quella contro la Juventus».