Bergonzi sull’utilizzo del VAR: «L’IFAB ha dato indicazioni precise»

Un calcio senza VAR è impossibile, le indicazioni dell’IFAB agli arbitri sono chiare: maggiore utilizzo per eliminare gli errori

L’ex arbitro di Serie A Mauro Bergonzi, intervenuto in esclusiva a Calcionews24.com, non vede un calcio senza VAR e sostiene l’indicazione data dall’IFAB alle squadre arbitrali: «Da sempre l’operato degli arbitri è caratterizzato da polemiche e non solo in Italia. L’IFAB è l’unico organismo competente e sta facendo degli aggiustamenti».

«Gli ultimi che sono stati fatti tutto sommato sono dettagli che vanno a specificare determinate aree di intervento come i falli di mano, ma non cambia la regola. Hanno chiarito meglio la situazione sul gol da annullare. Altra indicazione utile è quella di spingere gli arbitri ad andare più al monitor. Questa cosa potrebbe creare un po’ di confusione, perché l’utilizzo del VAR è indicato per eliminare i chiari ed evidenti errori. Se ognuno va a vedere situazioni soggettive si potrebbe creare ancora più confusione. L’indicazione comunque è quella di usarlo di più».