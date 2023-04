Berlusconi: «Haaland o Mbappé li porterei al Milan... Pioli? Non posso dare consigli»

Silvio Berlusconi, presidente del Monza e tifoso del Milan, ha parlato proprio dei rossoneri a La Gazzetta dello Sport

Silvio Berlusconi, presidente del Monza e tifoso del Milan, ha parlato proprio dei rossoneri a La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni:

SFIDE CON IL NAPOLI – «Tanti ricordi, tante emozioni. Su tutte, mi commuovo ancora a pensare all’applauso che il meraviglioso pubblico di Napoli ci tributò a fine partita. Una prova di stile e di sportività straordinaria, una delle ragioni per le quali Napoli è e sarà sempre nel mio cuore. Di quella partita non posso dimenticare uno strepitoso, inarrivabile Gullit, due realizzatori straordinari come Virdis e Van Basten, ma anche un meraviglioso gol di Maradona su punizione. Uno di quei miracoli calcistici che solo lui sapeva fare».

CONFERMEREBBE PIOLI – «Devo fare una premessa: io sono sempre un tifoso del Milan e ovviamente guardo le vicende dei rossoneri con grande partecipazione. Ma sono anche l’ex-presidente del Milan e oggi il presidente di un’altra squadra di Serie A. Non sono dunque in condizione di dare consigli di questo genere, anche per rispetto dell’attuale proprietà. Posso solo dire che ho molta stima di Pioli e che quella del Milan è davvero una stagione strana, un po’ a fasi alterne. Il Milan ha giocato delle partite bellissime ma ha avuto cedimenti inspiegabili».

«Chi porterei al Diavolo in un mondo ideale? Haaland o Mbappé. Sono il presente e il futuro del calcio, ma mi lasci terminare con un forza Milan, che mi viene dal cuore».

CONTINUA SU MILAN NEWS 24