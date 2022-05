Berlusconi da amarcord: «Milan? Magari torno con Galliani»

Silvio Berlusconi ha parlato dell’attualità di casa Monza e si è lasciato andare anche a una battuta sul suo caro e vecchio Milan

Il cuore diviso tra Monza e Milan per Silvio Berlusconi che così ha commentato il successo dei brianzoli nell’andata della finale playoff, ma che si è anche concesso una battuta sul suo vecchio amore. Ecco le sue parole:

MONZA – «Se non andiamo in Serie A quest’anno, la prossima stagione sarà difficilissimo essere promossi, perché scendono in B tre squadre come Venezia, Genoa e Cagliari che sono di proprietà di gruppi molto ricchi e si attrezzeranno per tornare immediatamente in A. Milan? Magari ritorno con Galliani per ricominciare a vincere come abbiam fatto per trent’anni».