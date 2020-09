Berlusconi positivo al Covid-19, Galliani: «È dispiaciuto di non poter essere a San Siro»

L’amministratore delegato del Monza ha parlato delle condizioni di Silvio Berlusconi

Silvio Berlusconi è risultato positivo al Covid-19 e, come presidente del Monza, non potrà essere sulle tribune di San Siro per l’amichevole di sabato sera contro il Milan. A parlare delle condizioni dell’ex Premier, è stato Adriano Galliani ai microfoni dell’Ansa.

«Il presidente sta bene, è asintomatico. È un leone e supererà anche questa. È molto dispiaciuto di non poter andare a San Siro: aveva confermato con entusiasmo la sua presenza. Ora ha il Monza nel cuore, e questa è la migliore garanzia per tutti i tifosi del Monza. Per lui quella con il Milan è la partita dei due amori, la seguirà in tv. Andiamo avanti, speriamo che l’anno prossimo il Milan sia in Champions e il Monza in Serie A».