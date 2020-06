Bernabeu inagibile, l’Atletico Madrid tende la mano: «Disponibili ad ospitare il Real»

Enrique Cerezo, presidente dell’Atletico Madrid, ha teso la mano ai cugini del Real invitandoli a giocare al Wanda Metropolitano

Enrique Cerezo, presidente dell’Atletico Madrid, ha teso la mano ai cugini del Real Madrid che avranno il Santiago Bernabeu inagibile per un po’ tempo. Il numero uno dei Colchoneros ha invitato i blancos a disputare le proprie partite al Wanda Metropolitano.

«Nessuno dubiti che noi saremo a disposizione del Real Madrid. E’ già successo che l’Atletico giocasse al Bernabeu, mentre il Vicente Calderon era inagibile. Non sarebbe la prima volta e se non faranno problemi le società, non credo li faranno i tifosi”»