Bernardeschi, Douglas Costa e non solo: sono in tanti a giocarsi la Juve

I giocatori meno utilizzati da Sarri si giocheranno la Juve nell’ultimo scorcio di stagione: da Bernardeschi a Costa, ecco chi sono

Bernardeschi, Rugani, Ramsey, Khedira, Douglas Costa e De Sciglio: eccoli i sei giocatori della Juve sotto quota mille (minuti giocati in campionato) che giocheranno con la lente di ingrandimento puntata addosso. Se si tornerà in campo Sarri avrà bisogno di loro per il serratissimo tour de force finale e non potranno fallire.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, Douglas Costa si gioca la Juventus alla ripresa: Sarri crede ancora in lui ma la sua stagione falcidiata dagli infortuni spinge il club ad inevitabili riflessioni. Il tecnico bianconero si aspetta qualche segnale anche da Federico Bernardeschi che, nonostante il cambio di ruolo, non è riuscito a invertire la rotta di una stagione negativa.

Futuro incerto anche per Khedira, che è più in là con l’età (33 anni) anche se resta un giocatore fondamentale per chiunque sieda sulla panchina bianconera fin da quando è arrivato. Ramsey gioca a corrente alternata ma le ultime due apparizioni (contro Spal e Inter hanno portato gol pesanti). Per il gallese il finale di stagione sarà decisivo, come del resto per Daniele Rugani, utilizzato pochissimo (solo tre presenze in campionato), e Mattia De Sciglio che per recuperare terreno e non finire nella lista delle probabili cessioni dovranno superarsi, se ne avranno la possibilità.