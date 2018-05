Bernardeschi, altro stop per l’Italia di Mancini. Lo juventino torna a casa

Federico Bernardeschi lascerà il ritiro di Coverciano dove da oggi si è radunata la Nazionale azzurra. Il giocatore della Juve ha accusato il riacutizzarsi di un problema al ginocchio

Altro stop per un giocatore della Nazionale italiana. Dopo gli infortuni di Emerson Palmieri e Claudio Marchisio, costretti a non partecipare alle prossime amichevoli degli azzurri, anche Federico Bernardeschi alza bandiera bianca. Il giocatore juventino, come riportato da Sky Sport, aveva raggiunto in serata il raduno di Coverciano, dove da domani la Nazionale svolgerà i primi allenamenti sotto la nuova guida tecnica: il riacutizzarsi di un problema al ginocchio, però, già domattina vedrà Bernardeschi lasciare i compagni della Nazionale per fare rientro a casa. Adesso si attende la possibile chiamata di un sostituto, con l’Italia impegnata nel breve periodo dalle tre amichevoli contro Arabia Saudita (28 maggio), Francia (1 giugno) e Olanda (4 giugno).